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موظفو الفيوم يحكون تجربتهم مع شهادة أمان المصريين

السبت، 21 أبريل 2018 12:00 ص
موظفو الفيوم يحكون تجربتهم مع شهادة أمان المصريين طابور ارشيفية


الفيوم – رباب الجالي
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شهادة أمان المصريين الجديدة شهدت إقبالا من قبل الموظفين على مستوى الجمهورية، وفى محافظة الفيوم شهدت بعض المؤسسات بالمحافظة إقبالا من الموظفين على شراء الشهادة ومن بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم.

يقول أحمد عبد الباقى محمد مدير مكتب رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم أن شهادة أمان المصريين تمثل حاضرا ومستقبلا وتحقق الأمان للأسرة، حيث إن ما يشغل بالنا دائما هو فى حالة إذا لا قدر الله ما تعرضنا لحادث ماذا سيحدث لأبنائنا؟ وهذه الشهادة أجابت على هذا التساؤل، حيث إنها توفر لنا هذا النوع من الأمان من توفير المعاش للأسرة.

ولفت عبد الباقى إلى أن ما شجعه هو ما قرره اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة المياه من تيسيرات للموظفين لشراء الشهادة بالاتفاق مع البنك الأهلى، حيث تم تقسيط قيمة الشهادة على 25 شهرا، ويتم خصم 100 جنيه كل شهر من راتب الموظف.

وعن إجراءات عمل الشهادة أشعار عبد الباقى أن الإجراءات ميسرة وكل موظف يستطيع عملها، خاصة أن موظفى البنك سهلوا المهمة وقاموا بإرسال الشهادات على الشركة.

ولفت الموظف إلى أنه بعد تجربته يقوم الآن بإقناع زملائه بشراء الشهادة ويؤكد لهم "محدش يعرف بكرة مخبى إيه"

وطالب عبد الباقى حميع المؤسسات بمحافظة الفيوم بالتيسيير على الموظفين لشراء الشهادة وتقسيط قيمتها مثلما فعلت شركة المياه.

وأضافت لمياء نبيل رفاعى مديرة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالفيوم أنها أقبلت على شراء شهادة أمان المصريين بعد إقتناعها بمميزاتها والتى تمنح قيمتها كاملة بالفواد بعد 3 سنوات للموظف فى حالة عدم تعرضه للوفاة وفى حالة وفاته فى حادث يتم منح أسرته مبلغ 250 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى التيسيرات التى قدمتها الشركة بتقسيط قيمة شراء الشهادة على 25 شهرا، ولفتت إلى أن أحد موظفى الشركة توفى أول أمس والجميع ينتظر ما سيفعله البنك مع أسرته بعد شرائه الشهادة وفى حالة الوفاء بوعودهم سيكون هناك إقبالا كبيرا على شراء الشهادة.

 

 


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