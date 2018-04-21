مكتبة الإسكندرية تحتفى بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد آل نهيان

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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبى ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، يوم الثلاثاء المقبل احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، فى تصريح اليوم السبت، إن الاحتفالية ستقام بقاعة الوفود بالمكتبة، وسيقام على هامشها معرض يتضمن أهم إنجازات الشيخ زايد آل نهيان، وإسهاماته المتميزة والعديدة على المستوى العربى والإقليمى.