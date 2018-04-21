video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفى بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد آل نهيان

السبت، 21 أبريل 2018 01:46 م
مكتبة الإسكندرية تحتفى بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد آل نهيان الشيخ زايد آل نهيان - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبى ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، يوم الثلاثاء المقبل احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وقال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، فى تصريح اليوم السبت، إن الاحتفالية ستقام بقاعة الوفود بالمكتبة، وسيقام على هامشها معرض يتضمن أهم إنجازات الشيخ زايد آل نهيان، وإسهاماته المتميزة والعديدة على المستوى العربى والإقليمى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة القاهرة: الشيخ زايد علم أبنائه كيف يكون الحب لمصر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مكتبه الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

الشيخ زايد




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة