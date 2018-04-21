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مقتل 29 عنصرا من داعش فى قصف جوى بنينوى وديالى العراقية

السبت، 21 أبريل 2018 10:03 ص
مقتل 29 عنصرا من داعش فى قصف جوى بنينوى وديالى العراقية تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ )
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أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت، بمقتل 29 عنصرا من تنظيم " داعش " فى قصف جوى شنته المقاتلات العراقية على أهداف للتنظيم فى محافظتى ديإلى ونينوى.

وأوضحت المصادر - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المقاتلات شنت 7 غارات على مواقع مختلفة لداعش فى منطقة الودع التابعة لمحافظة نينوى واستهدفت موقعا للتنظيم فى مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وكان قائد شرطة ديإلى اللواء فيصل العبادى أعلن أمس اعتقال 80 شخصا، مضيفا أن قيادة شرطة ديإلى أطلقت عملية أمنية ممنهجة فى عموم مناطق ديإلى تهدف إلى اعتقال الإرهابيين .

 


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