مقتل ناشط إعلامى سورى برصاص حرس الحدود التركي

مقتل ناشط إعلامى سورى برصاص حرس الحدود التركيالسبت، 21 أبريل 2018 01:13 ص
عناصر من الجيش التركى
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ذكرت مصادر سورية، أن ناشط إعلاميا سوريا من ريف إدلب قد قتل برصاص حرس الحدود التركى بالقرب من الشريط الحدودى.
وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الناشط الإعلامى السورى قتل خلال محاولته عبور الشريط الحدودى بين تركيا وريف إدلب للوصول إلى الجانب التركى ، وعثر على جثته بالقرب من الحدود بعد أيام من فقدان الاتصال به.
وكان المرصد السورى قد ذكر ، فى وقت سابق ، أن 3 شبان من ريف الحسكة قد قتلوا على أيدى قوات حرس الحدود التركى.
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