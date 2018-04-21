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مقتل ناشط إعلامى سورى برصاص حرس الحدود التركي

السبت، 21 أبريل 2018 01:13 ص
مقتل ناشط إعلامى سورى برصاص حرس الحدود التركي عناصر من الجيش التركى


دمشق أ ش أ
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ذكرت مصادر سورية، أن ناشط إعلاميا سوريا من ريف إدلب قد قتل برصاص حرس الحدود التركى بالقرب من الشريط الحدودى.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الناشط الإعلامى السورى قتل خلال محاولته عبور الشريط الحدودى بين تركيا وريف إدلب للوصول إلى الجانب التركى ، وعثر على جثته بالقرب من الحدود بعد أيام من فقدان الاتصال به.

وكان المرصد السورى قد ذكر ، فى وقت سابق ، أن 3 شبان من ريف الحسكة قد قتلوا على أيدى قوات حرس الحدود التركى.

 


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مقتل ناشط إعلامى سورى

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