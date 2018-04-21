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مديرية التضامن بالمنيا تطلق برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل

السبت، 21 أبريل 2018 04:19 م
مديرية التضامن بالمنيا تطلق برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل محافظة المنيا


المنيا-حسن عبد الغفار
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أعلن محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا،عن إطلاق برنامج "فرصة" غدا، بجمعية الشبان المسلمين ، بهدف إتاحة فرص التشغيل لكثير من الفئات فى المجتمعات الأكثر احتياجا خاصة الشباب غير القادر على العمل، وذلك من خلال مشروعات إنتاجية تساهم فى رفع مستوى المعيشة والحد من البطالة فى كافة المحافظات والنهوض بعجلة التنمية .

وأوضح محمد سيد،فى بيان له اليوم أن البرنامج يشمل تدريب 70 رائدة ريفية على مستوى المحافظة، وتدريب 30 موظف من جميع إدارات مديرية التضامن، إضافة إلى تدريب 20 مكلفة خدمة عامة.

كما أوضح أن برنامج فرصة يستهدف الفئات التى تحصل على مساعدات من برنامج تكافل وكرامة أو فئات المعاشات الضمانية أو أفراد الأسر الذين تم رفضهم فى برنامج تكافل وكرامة، وذلك من سن 15 : 55 عام ، حيث يعمل البرنامج على محاور متعددة تشمل التدريب المهنى والتحويلى، والتدريب على التشغيل ، والتلمذة الصناعية ،والتدريب المهنى، وإتاحة المشورة للأفراد ،ومهارات البحث عن وظيفة، وفئات ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة ، وزيادة التدريب والإقراض.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن البرنامج هام من ناحية تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال من خلال زيادة دخل الأسر وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل بوظيفة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، من خلال برامج اجتماعية واقتصادية.

 


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