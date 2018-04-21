محافظ دمياط يلتقى أهالى عزبة الصيادين برأس البر غدًا







دمياط-معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيلتقى غدا الأحد بسكان منطقة عزبة الصيادين بمنطقة الجربى برأس البر لتسليم مبلغ 10 آلاف جنيه للمواطنين المقيمين بالمنطقة نظير إيجار لمدة عام، لتنفيذ إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين تمهيدا لتطويرها، وتخصيص وحدة سكنية لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالى.

وكان محافظ دمياط قد وقع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لإنشاء 10 عمارات على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، شاملة منطقة ترفيهية متكاملة، وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة وطرح فكرة تنفيذ المشروع في مدة زمنية أقل من خلال مرحلة عمل واحدة بدلاً من ثلاث مراحل وإنشاء 10 عمارات سكنية توفر حوالى 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون جنيه.