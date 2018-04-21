محافظ القليوبية يتفقد 9 مشروعات بمدن المحافظة بتكلفة 783 مليون جنيه

كما تفقد مبنى الاستقبال القديم المكون من أرضي ودورين وأمر بتجديده فورا ومن المنتظر الإنتهاء من أعمال المستشفى في 15/1/2019،وشدد عشماوي على سرعة إنهاء الأعمال بها في الوقت المحدد لتقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المدينة والقرى المجاورة لها ، ثم تفقد أعمال تغطية جانبي ترعة الباسوسية والتي تبلغ مساحتها 5300م2 بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، ثم توجه المحافظ لمتابعة أعمال إنشاء سور حديدي على ترعة الشرقاوية بمنطاي بقليوب يبلغ طوله 1000م وأمر المحافظ بتعديل المنحدر الموجود به فورا كما أمر بسرعة إنهاء الأعمال به، وعدم إلقاء أي قمامة بجانبه.

كما تفقد أيضا سحارة مصرف بلبيس بتكلفة 100 مليون جنيه والتي تبلغ مساحتها 800 متر وتقوم السحارة بنقل مياه مصرف بلبيس ( والذي يصب في بحيرة المنزلة " بحر البقر" ) من أسفل ترعة الاسماعيلية وتتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتين ومن المتوقع الانتهاء منها في 30 يونيو القادم وسعتها ستكون أكثر من ضعف الكمية التي يتم نقلها حاليا ،

ونسبة التنفيذ حاليا 95%، كما تفقد كوبري أبو زعبل الجديد بالخانكة بتكلفة 40 مليون جنيه والهدف من إنشائه توسيع المجري المائي والطريق .

كما تفقد مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في أغسطس القادم وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، ومن المنتظر الانتهاء منها في 6/ 8/ 2018 ثم تفقد مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بتكلفة 13 مليون جنيه والتي تستوعب 290 نزيل نفسي كما يوجد بها مبنى مكون من أربعة أدوار لعلاج الإدمان سعته 80 سرير، و12 ألف وجبة يوميا للمرضى.

كما أمر عشماوي بسحب الأعمال من المقاول لتأخيره في التنفيذ، كما تفقد طريق الخانكة السلام وأمر بإزالة الرمال الموجودة عليه وتوسعته لتيسير حركة المرور ومنع وقوع حوادث عليه كما تفقد أعمدة الإنارة التي تم توريدها بتكلفة 2 مليون جنيه لإنارة هذا الطريق وتحديد أماكن لإشارات المرور وعمل مطبات صناعية لتهدئة السرعة وتعليق لافتات لإرشاد وتوعية المواطنين بقواعد المرور السليمة ووضع أسهم مرورية فوسفورية إرشادية، وقد رافقه خلال الجولة رضوان الزيات عضو مجلس النواب و وكلاء وزارة الري والصحة ومدير عام المشروعات ورؤساء مدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة .