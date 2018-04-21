محافظ الدقهلية: وضع الأنشطة المدرسية على رأس الأولويات للتعليم

شدد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، على حتمية تضافر كافة الجهود من جميع القائمين على المنظومة التعليمية ،بالمحافظة لضرورة وضع الأنشطة والخدمات التربوية على رأس الاولويات للعملية التعليمية، وتشجيع ودعم ممارستها داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية .

وأكد الشعراوي علي الاهتمام بتشجيع ورعاية الموهوبين وأصحاب الابتكارات المتميزة وتنمية مهاراتهم، لخلق جيل جديد مبتكر يستطيع بناء مصر الحديثة، مؤكداً علي اهمية التوسع في تعميم الانشطة المتنوعة التي تغرس في الطالب حب المنافسة الشريفة والقدرة علي اظهار مهاراته وإبداعاته أمام الآخرين.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ، بافتتاح المعرض السنوي الختامي للأنشطة والخدمات التربوية لمديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2018/2019، شاركت فيه 18 إدارة تعليمية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين بالمنصورة.

وتفقد الشعراوي، أروقة المعرض الذي ضم لوحات فنية تحمل شعارات وطنية، حجرات المعرض التي زادت على 25 حجرة ضمت منتجات الانشطة الطلابية في كافة المجالات التعليمية شملت التعليم الصناعي، وسائل التعليم لنشاط التربية الفنية، المجال الزراعي، الاقتصاد المنزلي، المجال الصناعي، الاعلام التربوي، تكنولوجيا التعليم، التعليم المجتمعي، الخط العربي، رياض الاطفال، منتجات الموبيليا، المنتجات الجلدية، الملابس، منتجات الاغذية والحلويات.

وأشاد محافظ الدقهلية، بكافة المعروضات التي شاهدها، مؤكدا ان هذا يدل على ان الدقهلية محافظة المواهب، مشدداً على أهمية رعايتهم والعناية بهم وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من قدراتهم وامكاناتهم في المجالات المختلفة.

وأشار المحافظ، لضرورة التوثيق التام لأنشطة المعرض والمعروضات لكافه الادارات المشاركة، مضيفاً لأهمية الاستفادة من اللوحات الفنية بالمعرض بالإدارات التعليمية لإضفاء المظهر الحضاري وإثراء الروح الفنية والتذوق الجمالي، مؤكداً على اهميه منح الادارة المتميزة في معروضاتها كأساً خاص باسم كأس التفوق.

ووجه الشعراوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لفتح منافذ بيع للمنتجات الغذائية بأسعار مناسبه للجمهور قبيل شهر رمضان المبارك، موجهاً بأهمية دراسة أن يكون هناك معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين يستفاد من عائدة لخدمة العملية التعليمية.

رافق محافظ الدقهلية، خلال الافتتاح على عبد الرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء القطاعات ومديري الادارات التعليمية، اللواء حسام حمودة، رئيس حي غرب المنصورة، عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.