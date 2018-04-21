محافظ الإسماعيلية: رئيس الوزراء أشاد بالمشروعات الجارى تنفيذها بـ52 مليار جنيه







الإسماعيلية – جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أشاد بالمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية خلال زيارته اليوم برفقة وزيرى التنمية المحلية والصحة، وفى مقدمة هذه المشروعات أنفاق سيناء التى تساهم فى ربط أرض سيناء الغالية بالدلتا، بما يخدم أهداف التنمية، موجهاً بالاهتمام بمشروعات الثروة السمكية وتطوير المنتج للوصول إلى الكمية التى تلبى احتياجات السوق المحلى، وتضمن ضبط الأسعار، وتحقيق الجودة المطلوبة، كما وجه رئيس الوزراء بتفعيل دور قصور الثقافة فى المحافظات وعقد فعاليات ثقافية وفنية بها تساهم فى إثراء الحياة الفكرية وتحفيز المواطنين على العودة للاستفادة من دور هذه المراكز.

وأشار محافظ الإسماعيلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب الانتهاء من زيارة رئيس الوزراء اليوم للإسماعيلية إلى أن المهندس شريف إسماعيل أكد خلال زيارته على مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يعد مشروعا قوميا يتم العمل على تطبيقه على مستوى كافة محافظات الدولة، مؤكدا على حرص الدولة على تطبيق المنظومة بشكل متكامل يضمن استمراريتها وتقديم خدمة طبية أفضل، وأن المشروع به جوانب هامة يجب مراعاتها، أهمها ضمان استدامة التمويل الخاص به، إلى جانب تطوير البنية الأساسية مثل المستشفيات والتجهيزات وكذلك تطوير أداء الأطباء وأطقم التمريض.

وأوضح المحافظ إلى أنه عرض على رئيس الوزراء تقريرا تضمن عدد المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة والتى بلغت 1089 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 52 مليار جنيه، وأن المشروعات تتضمن مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومشروع سحارات سرابيوم، ومشروع الاستزراع السمكى، مشروعات الطرق والمحاور القومية، وفندق تيوليب "منتجع الفرسان السياحى، كما تم عرض عدد من الملفات الخاصة بالخدمات بمحافظة الإسماعيلية، ومنها ملف الصحة وأهمها تطوير مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى أبوخليفة للطوارئ، وملف التعليم وأهمها إقامة المدارس الجديدة بإجمالى 16 مدرسة وعلى رأسها مدرسة المتفوقين والمدرسة المصرية اليابانية، وملف مياه الشرب والصرف الصحى والذى يضم تنفيذ بمشروعات بإجمالى 2.5 مليار جنيه، وملف الإسكان الاجتماعى ويتضمن مشروعات الإسكان بإجمالى 3 آلاف وحدة سكنية، وملف تطوير العشوائيات والذى يتضمن تطوير عدد 2 منطقة عشوائية، بالإضافة إلى إنشاء سوق الجمعة النموذجى وسوق السمك النموذجى، ملف المناطق الاستثمارية الذى يتضمن تطوير ٥ منطقة صناعية وحرة، وملف التموين الذى يشمل إقامة 16 منفذ تموينى، فضلاً عن ملف تطوير الميادين والشوارع والمحاور المرورية، وملف تشغيل الشباب وإتاحة فرص العمل لهم حيث تم تنفيذ نحو 1371 مشروعا ضمن مشروعات التنمية المحلية " مشروعك" تتيح 4200 فرصة عمل خلال عامين.