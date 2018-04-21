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السبت، 21 أبريل 2018 05:47 م
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محافظ الأقصر يأمر بفحص 7 منازل تعرضت لحريق بأرمنت لتعويض أصحابها

السبت، 21 أبريل 2018 05:07 م
محافظ الأقصر يأمر بفحص 7 منازل تعرضت لحريق بأرمنت لتعويض أصحابها محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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طالب محافظ الأقصر محمد بدر، بسرعة فحص حالات أصحاب المنازل المتضررين من الحريق الذى اندلع فى 7 منازل بقرية السلام بأرمنت، وحصر كافة الخسائر، ومتابعة الموقف أولا بأول.

فيما أشار أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه فور وقوع الحريق، تم التواجد الفورى لفريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، لافتا إلى التواصل مع جمعية مصر الخير التى توجهت اليوم السبت، إلى الأهالى المتضررين لمدهم بالمواد والمعونات الغذائية، وذلك فى إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف أحمد عبيد فى بيان رسمى، أنه سيتم عمل نكبة جماعية وتقديم التعويض المالى اللازم من التضامن الاجتماعى.

 


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