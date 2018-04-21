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لجان لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى الدقهلية

السبت، 21 أبريل 2018 11:59 ص
لجان لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى الدقهلية تحصين - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن محمد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عن تواجد لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اليوم بقرى السماحية الكبرى، السماحية الصغرى، منشأة السماحية، أبو خضرة، عزبة جبران والشيخ أحمد، النشرة، والشلطيطة.

وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب شعيشع مدير الإدارة البيطرية ببلقاس، وأعلن مجلس المدينة انه سوف تقوم لجان التحصين بتحصين الماشية أبقار-جاموس-أغنام-ماعز وكذلك تسجيل وترقيم الحيوانات أيضا.

وطالبت إدارة العلاقات العامة برئاسة مركز ومدينة بلقاس، وإدارة الطب البيطرى  جميع أصحاب الماشية بالتوجه لتلك اللجان لحماية ماشيتهم من خطر الإصابة بتلك الأمراض.

 

 


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