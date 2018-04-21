video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كل ما تريد معرفته عن خطوط الطيران الجديدة بين الغردقة وكازاخستان × 7 معلومات

السبت، 21 أبريل 2018 03:49 م
كل ما تريد معرفته عن خطوط الطيران الجديدة بين الغردقة وكازاخستان × 7 معلومات محافظ البحر الأحمر خلال زيارته لكازخستان


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

توصلت مباحثات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مع وزير الثقافة والسياحة الكازخستانى، على هامش زيارته لكازخستان للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للسياحة والفنادق بكازخستان إلى افتتاح خطين طيران جديدين على الغردقة.

 

تعرف على مواعيد العمل بهم واهم معلومات عنهم فى التالى 

 

1- خط طيران الأول من استانا إلى الغردقة 

 

٢- خط الطيران الثانى من مدينة شيمكنت إلى الغردقة 

 

3- الخط الأول تصل أولى رحلاته فى مايو المقبل 

 

4-والخط الثانى تصل أولى رحلاته يونيو المقبل مباشر للغردقة 

 

5- الهدف من خطى الطيران الجديدين زيادة إعداد السياح الكازاخستانيين للبحر الأحمر ومصر بشكل عام 

 

6-مقرر أن تكون هناك رحلة أسبوعية لكل خط منهم 

 

7- على هامش الاتفاق على خطوط الطيران الجديدة للغردقة وقع محافظ البحر الأحمر اتفاقية تآخى مع إقليم كازخستان.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. 20 دولة حول العالم تأتى للبحر الأحمر لمشاهدة حيوان "الدوجونج" النادر

البحر الاحمر

اخبار مصر

خطوط طيران جديدة للغردقة

كازخستان

محافظ البحر الاحمر




لا تفوتك
الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة