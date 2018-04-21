كل ما تريد معرفته عن خطوط الطيران الجديدة بين الغردقة وكازاخستان × 7 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

توصلت مباحثات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مع وزير الثقافة والسياحة الكازخستانى، على هامش زيارته لكازخستان للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للسياحة والفنادق بكازخستان إلى افتتاح خطين طيران جديدين على الغردقة.

تعرف على مواعيد العمل بهم واهم معلومات عنهم فى التالى

1- خط طيران الأول من استانا إلى الغردقة

٢- خط الطيران الثانى من مدينة شيمكنت إلى الغردقة

3- الخط الأول تصل أولى رحلاته فى مايو المقبل

4-والخط الثانى تصل أولى رحلاته يونيو المقبل مباشر للغردقة

5- الهدف من خطى الطيران الجديدين زيادة إعداد السياح الكازاخستانيين للبحر الأحمر ومصر بشكل عام

6-مقرر أن تكون هناك رحلة أسبوعية لكل خط منهم

7- على هامش الاتفاق على خطوط الطيران الجديدة للغردقة وقع محافظ البحر الأحمر اتفاقية تآخى مع إقليم كازخستان.