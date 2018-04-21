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عسكرى ليبى: غارة تستهدف معسكر متشددين فى بنى وليد

السبت، 21 أبريل 2018 08:06 م
عسكرى ليبى: غارة تستهدف معسكر متشددين فى بنى وليد قصف جوى - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن العميد بالجيش الوطنى الليبى سالم الواعر أن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت معسكر متشددين فى منطقة شرقى بلدة بنى وليد جنوب غربى العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة (سكاى نيوز بالعربية)، مساء اليوم، عن الواعر قوله إن الغارة استهدفت المعسكر الواقع بالقلعة عند منطقة السدادة التى تبعد 40 كلم شرقى بلدة بنى وليد.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت غارة فى مارس الماضى استهدفت موقعا للمتشددين جنوبى ليبيا ، وأسفرت عن مقتل القيادى فى القاعدة موسى أبو داود.

 


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