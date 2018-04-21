video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عجوز البحيرة: بنتعشى يوم ويوم لأ.. وبناتى على وش جواز ومش عارفه أعمل إيه

السبت، 21 أبريل 2018 07:30 ص
عجوز البحيرة: بنتعشى يوم ويوم لأ.. وبناتى على وش جواز ومش عارفه أعمل إيه نعمات أحمد


البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أمثلة كثيرة على بذل وعطاء المرأة المصرية التى ترفض الزواج بعد فقد عائل الأسرة وتضحى بنفسها من أجل أولادها والحاجة "نعمات أحمد" التى بلغت من العمر عتيا 79 عاما وأصبحت غير قادرة على العطاء، ودفعتها ضغوط الحياة والحاجة إلى الانتقال من منزل إيجار إلى آخر ومن مكان إلى آخر وراها ابنتين فى مراحل الزواج تتمنى أن تفرح بهما ككل أم، تتمنى أن تعيش حياة كريمة ويكون لها منزل ملك يايؤيها، فمن يحميها من ذل الحاجة والسؤال ويوفر لها السكن ويوفر لها عملا منتجا أو معاشا يساعدها على العيش حياة كريمة والسؤال: من المسئول عن الفقراء بعد أن بلغوا من العمر عتيا؟

إنها امرأة عجوز كانت يوماً مكرمة فى بيتها معززة بين أهلها ، ضاقت بها الأحوال و لم تجد من معين سوى أهل الرحمة ممن يساعدونها على الحياة.

صرخات مكتومة لامرأة مكلومة لا تملك من حطام الدنيا شيئا، فالسكن غير آدمى بالايجار والفرش والأساس غير موجود سواء بطانية رديئة وبعض الأوانى وسبحتها ومصلى للصلاة ، فهى حالة وبناتها فى عوز واحتياج حقيقى للعون والمساعدة من المسؤولين وأهل الخير. فقيمة إيجار المنزل التى تقطن به نعمات وابنتيها 500 جنيه، وطالبت الحاجة نعمات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتوفير وحدة سكنية تأويها ومعاش شهرى للمساعدة على المعيشة.

وأضافت نعمات: نفسى نستر بناتى قبل ما أقابل رب كريم يا ابنى، ومن جانبها قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بصرف مساعدة مالية لهذه العجوز بشكل شهرى وصرف إعانة عاجلة لها.


إضافة تعليق

حالة انسانية

الحاجة نعمات

محافظة البحيرة

مساعدة الفقراء




لا تفوتك
الهارب طارق الزمر يعترف: أبرز أخطاء التيار الإسلامى حمل السلاح ضد المجتمعات

الهارب طارق الزمر يعترف: أبرز أخطاء التيار الإسلامى حمل السلاح ضد المجتمعات

أرنولد شوارزنيجر يبعث رسالة للشباب ويكشف عن أسرار النجاح الخمسة

أرنولد شوارزنيجر يبعث رسالة للشباب ويكشف عن أسرار النجاح الخمسة

اعرف فلوسك بتروح فين.. هل تستمر إعلانات التبرعات بقوة فى رمضان بسبب ضعف ميزانية الرعاية الصحية؟ وأين تذهب 177 مليارا تخصصها الموازنة الجديدة لتوفير خدمات التعليم والصحة بالمجان؟

اعرف فلوسك بتروح فين.. هل تستمر إعلانات التبرعات بقوة فى رمضان بسبب ضعف ميزانية الرعاية الصحية؟ وأين تذهب 177 مليارا تخصصها الموازنة الجديدة لتوفير خدمات التعليم والصحة بالمجان؟

صور وفيديو.. عمار ابن الـ 8 سنوات يروى قصة قصفه بالصاروخ لليوم السابع: الصاروخ قتل أصحابى ليلة العيد ..مش هقدر ألعب تانى وأمنيتى أنتقم من الحوثيين

صور وفيديو.. عمار ابن الـ 8 سنوات يروى قصة قصفه بالصاروخ لليوم السابع: الصاروخ قتل أصحابى ليلة العيد ..مش هقدر ألعب تانى وأمنيتى أنتقم من الحوثيين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة