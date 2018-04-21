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ضبط 1133 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية

السبت، 21 أبريل 2018 12:56 م
ضبط 1133 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية


القليوبية-نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1133 مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1133 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير  172مخالفة إنتظار خاطئ، وتحصيل 16950 جنيه، وسحب 5 دراجات نارية.
 
كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب، أسفرت عن سحب  22 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 2250 جنيه.

 


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