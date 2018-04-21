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صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد نموذج المطعم المتحرك بالخارجة

السبت، 21 أبريل 2018 01:42 ص
صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد نموذج المطعم المتحرك بالخارجة متابعة مشروع المطعم المتنقل


الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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قام  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يرافقه اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة بتفقد نموذج مشروع (ترو سيكل المطعم  المتنقل)، والمقدم من الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والذى تم تصميمه بمعرفه الشركة الهندسية للصناعة للاستعداد لطرحه للبيع للمواطنين كبائع متجول لتوفير فرص عمل للشباب تتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة وللمواطن.

 

ووجه المحافظ  بدراسة طرحه كفرص عمل للشباب وتدعيم المراكز الإدارية بواقع ١٠ تروسيكلات لكل مركز.

 

وفى سياق آخر كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عدد من مديرى الجهات الحكومية نظرا لحسن الأداء والتميز فى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك على هامش احتفاليه  تكريم الأطفال والعرائس الأيتام  والأرامل المثاليات التى أقيمت بالممشى السياحى  بمدخل مدينة الخارجة وبحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن  المحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة

و كرم المحافظ رئيس مركز الخارجة – ومديى مستشفى الخارجة العام – ومدير مدرسة اللغات التجريبية – ومركز شباب الخارجة وسوف يتم تكريم الوحدة الصحية بعزب القصر خلال الإحتفالية التى سوف تقام بمدينه موط  بمركز الداخلة خلال الأيام القادمة .

 

وأكد المحافظ أن هذا التكريم جاء نتيجة تقارير رقابية ومتابعة لجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سوف يتم اختيار عدد ٥ جهات حكومية كل ثلاثة أشهر لتكريمها وذلك بهدف حث جميع الجهات والمصالح الحكومية على الأداء المتميز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين على أرض المحافظة .

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

متابعة مشروع المطعم المتنقل
متابعة مشروع المطعم المتنقل

 

توجيه بنشر المشروع
توجيه بنشر المشروع

 

فرص عمل للشباب بالممشى السياحى
فرص عمل للشباب بالممشى السياحى

 

المحافظ ومدير الأمن
المحافظ ومدير الأمن

 

تكريم رئيس مركز الخارجة
تكريم رئيس مركز الخارجة

 

 


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