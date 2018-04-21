صور.. محافظ الإسكندرية يزور مركز المحبة لذوى القدرات الخاصة







الإسكندرية - جاكلين منير

زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مركز المحبة لذوى القدرات الخاصة بمدرسة سانت جان أنتيد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضى له لمرور 25 عاما من افتتاح المركز لخدمة الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الأخت وفاء راشد رئيسة المدرسة وأعضاء مجلس إدارة المدرسة وهيئة التدريس ورؤساء أقسام المدرسة.

وخلال الزيارة، شكر المحافظ المدرسة على حفاوة الاستقبال، معربا عن سعادته بتواجده معهم، وأكد أن مدرسة سانت جان انتيد هى شرف وفخر للإسكندرية لما تتميز به من مستوى راق، كما أكد المحافظ على اهتمامه بالمجالات التربوية والثقافية والعمل على رفع مستواها بجميع المؤسسات التعليمية بالمحافظة لما لتلك المجالات من تأثير قوى على الروح والنفس، مشيرا إلى أهمية غرز حب الوطن وأهمية العمل فى نفوس الأطفال منذ الصغر، وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية بالمقارنة بالمدن الأخرى مدينة جميلة ولديها العديد من المقومات التى تجعلها من أفضل المدن.

وأشاد المحافظ بالمستوى الرائع للمدرسة، وذلك خلال تفقده لجميع أقسام وفصول المدرسة ومركز المحبة بها، وأكد على أهمية دمج الطلاب من ذوى القدرات الخاصة مع طلاب المدرسة للمساعدة على إدماجهم بالمجتمع، وهو ما أكد مدير المركز القيام به حيث يتم مشاركة الطلاب معا فى جميع الأنشطة والحفلات.

على صعيد آخر، أكد المحافظ حرص الإسكندرية وجميع أجهزتها المعنية بتوفير جميع احتياجات ومتطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة بها، موضحا أن كافة مؤسسات الدولة تضع متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها الأولى، وذلك انطلاقا من مبادرة السيد رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.

وافتتح المحافظ على هامش الزيارة معرض منتجات الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمركز المحبة لذوى القدرات الخاصة، مشيدا بإبداعات المنتجات التى قام الطلاب بتصنيعها.

من جانبها، رحبت الأخت وفاء راشد بزيارة المحافظ للمدرسة ومركز القدرات الخاصة بها، مقدمة الشكر له على كل مجهوداته على مستوى المحافظة، واهتمامه بالمؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن عمر معهد سانت جان انتيد يبلغ 84 عاما، وخلال تلك الأعوام تعمل المدرسة على إخراج أجيال تحب الوطن وشغوفة بتقديم الإنسانية.

وأوضحت رئيسة المعهد أن رسالة مركز المحبة الذى تم إنشاؤه عام 1992 هى الخدمة بالمحبة ويعمل على عدة أبعاد منها البعد الروحى فى خدمة الإنسانية والبعد الاجتماعى لرعاية هؤلاء الطلاب من ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، كما أن له بعد تربوى وأكاديمى لتنمية مهارات وقدرات الطلاب به، والمركز حاليا يتضمن 50 طفلا وطفلة من جميع الفئات من سن 3 : 16 سنة، ويقوم المركز برعايتهم من كافة النواحى، كما يعمل على تعينهم فى الوظائف الملائمة للطلاب لإشراكهم فى المجتمع.























