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صور.. لحظة استهداف قناصة الاحتلال الإسرائيلى طفل فلسطينى على حدود غزة

السبت، 21 أبريل 2018 01:28 م
صور.. لحظة استهداف قناصة الاحتلال الإسرائيلى طفل فلسطينى على حدود غزة توافد الشباب لاسعاف الطفل


كتب: محمد الأحمدى
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فى مشهد يدمى القلوب ويفسر أوجاع وآلام شعب يبحث عن وطنه المستقل ويحارب من أجل استعادة أرضه، سقط الشهيد الفلسطينى محمد إبراهيم أيوب، البالغ من العمر 15 عاماً، برصاص قناصه الاحتلال أمس خلال فعاليات جمعة الشهداء والأسرى.

مجموعة صور التقطها مصور وكالة فرانس برس للحظة إطلاق النار على رأس الطفل وسقوط أثار الدماء لتروى أرض فلسطين، وسرعة توافد الشباب على الشهيد فى محاولة لإسعافه، ولكن أراد التاريخ أن يسجل من جديد فى سجل الشهداء المدافعين عن أرضهم ووطنهم.

صور ترسم فى الأذهان صمود شعب أمام قناصة الاحتلال الإسرائيلى متحدين الحياة ورافضين الذل وباحثين عن حقوقهم المسلوبة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت فى بيان مقتضب، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 أشخاص عقب استشهاد الطفل محمد ابراهيم أيوب 15 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكان الشاب سعد عبد المجيد عبد العال "29 عاما"، قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلى لترتفع حصيلة الجمعة الرابعة لمسيرة العودة إلى 4 شهداء (جمعة الشهداء والأسرى).

وأكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين خلال مسيرة العودة 4 شهداء و445 مصابا بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

 

سقوط دماء الطفل الفلسطينى
سقوط دماء الطفل الفلسطينى

 

لحظه استهداف الطفل
لحظه استهداف الطفل

 

توافد الشباب لاسعاف الطفل
توافد الشباب لاسعاف الطفل

 

جانب من توافد الأطفال عليه
جانب من توافد الأطفال عليه

 

لحظة استشهاد الطفل
لحظة استشهاد الطفل

 


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