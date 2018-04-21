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صور.. طوابير للمزارعين لتوريد القمح للشون بالدقهلية

السبت، 21 أبريل 2018 03:32 م
صور.. طوابير للمزارعين لتوريد القمح للشون بالدقهلية طوابير للمزارعين لتوريد القمح


الدقهلية شريف الديب
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شهد عدد من شون توريد القمح بمحافظة الدقهلية أزمة تكدس سيارات أمام الشون، حيث اشتكى عدد من الموردين من تأخر تسلم الشون للقمح والبطء الشديد فى عملية الاستلام.

واشتكى الموردون من طول الانتظار مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وانتظار السيارات طول اليوم وهو ما يعد تكلفة أعلى فى قيمة النقل، وقد شهدت شون السنبلاوين، والمنصورة، وبلقاس، تكدس كبير للسيارات أمامه.

 

ويقول إبراهيم السيد سائق أنه اضطر للمبيت فى المنصورة داخل السيارة ليحجز مكان ليتمكن من إنهاء عملية التسليم مبكرا، وقال إن عشرات السيارات تضطر للوقوف من الليل حتى الصباح.

 

وعلى الجانب الآخر قام المهندس محمد الشيوى رئيس مجلس ومدينة بلقاس إلى متابعه عمليه توريد القمح بحضور غادة الحمادى نائب رئيس المركز من اجل ازاله كافه المعوقات الموجودة بالشون حتى تتم عمليه التوريد بسهوله ويسر، وأشار الشيوى إلى أنه تم حل مشكله تكدس السائقين أمام شونه ابو الفتوح، و التى تم التوريد لها حتى الآن 43.828 طن، حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم المرور على شونة أبو الحسن و التى بلغ التوريد له 261.820 طن، وشونة أبو الفتوح 221 طن، وكذلك شونه الستامونى 1860 طن، وذلك باجمالى 2507 طن 434 كيلو حتى الآن وذلك فى إطار المتابعة اليومية لتوريد الأقماح بالشون ببلقاس.

 

 

 

صور لتكدس السيارات امام شون القمح
صور لتكدس السيارات امام شون القمح

 

صورة تكدس السيارات امام شون تسليم القمح
صورة تكدس السيارات امام شون تسليم القمح

 


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