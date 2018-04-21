صور.. طوابير الخريجين أمام شركة النصر للتعدين بأسوان للتقديم فى مسابقة الوظائف

أسوان – صلاح المسن

منذ أن أعلنت شركة النصر للتعدين بأسوان إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى يقع مقرها الرئيسى فى منطقة المحاميد بأدفو فى محافظة أسوان، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف حتى تكدس الآلاف من شباب الخريجين من محافظات جنوب الصعيد أمام المقر الإدارى للشركة بإدفو شمال محافظة أسوان لتقديم أوراقهم يحدوهم الأمل فى الحصول على فرصة عمل.

بداية يقول "محمد" من شباب الخريجين لـ"اليوم السابع" أنه يعمل منذ سنوات فى نشاط مماثل فى القطاع الخاص فى موقع فى الصحراء ويجيد استخدام المعدات الثقيلة فى استخراج المعادن وأنه يتمنى بأن تكون الوظائف الشاغرة كافية لقبول عدد كبير من المتقدمين فى هذه الشركة الوطنية وفى ذلك القطاع الرائد.

ويضيف "مصطفى" من شباب الخريجين أنه يتمنى أن يكون هناك اختبارات حقيقة لكى تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس الكفاءة والخبرة لافتا إلى أنه حاصل على مؤهل عالى ولديه شهادات خبرة.

ويرى "هانى" من شباب الخريجين أن هناك عدد كبير من الراغبين فى العمل لم يحالفهم الحظ فى التقدم لضيق الوقت مناشدا بمد أيام التقديم حتى نهاية الأسبوع القادم وأضاف أن المتقدمين من محافظات مختلفة والزحام شديد على شباك التقديم وكشف أن عدد كبير من المتقدمين من ذوى الخبرات وخاصة فى مجال قيادة المعدات الثقيلة والتخصصات النادرة متمنياً أن لا يتم استبعاد أحد من الذين تنطبق عليهم الشروط وأن يتم وضع قائمة انتظار لمرحلة أخرى مع مراعاة أبناء مركز إدفو والمراكز المجاورة.

ويضيف "فتحى" من شباب الخريجين أن التقديم الإلكترونى هو الأفضل حتى يتم تفادى الزحام والأخطاء البشرية ولفت إلى أن التقديم الإلكترونى سيتيح الفرصة إتاحة الفرصة للمسافرين للتقديم وخاصة من شباب الخريجين أصحاب الكفاءات الذين يعملون فى قطاعات التعدين فى دول الخليج حيث يفضل أن تستفيد الشركة من هذه الكوادر، ويشاركهم الرأى "عبد الله" من شباب الخريجين أنه من فترة طويلة لم تشهد أسوان مسابقات للوظائف بهذا الشكل متمنيا أن تكون بداية دوران عجلة التوظيف مضيفا أن يعمل فى القطاع الخاص ولكنه يسعى للاستقرار وتحسين الدخل.

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف التخصصية: "مهندس ميكانيكا، مهندس تعدين، مهندس لوجستيات موانئ، أخصائى حاسب آلى، جيولوجى، محاسب، محامى، إخصائى مساحة، أخصائى إدارى وعلاقات عامة".

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف الفنية: "فنى ميكانيكى أو حرفى ميكانيكى يشترط الخبرة، فنى تمريض وإسعاف، فنى طباخ، فنى مساحة، فنى تنجيد سيارات، سائق معدات ثقيلة بلدوزر كراكة جليدر، فنى تجهيز عينات، فنى كهربائى عام، فنى كاوتشكوك، فنى تشحيم، فنى دوكو، فنى تكسير وغربلة، فنى كهربائى سيارات، فنى حداد سوستة، فنى كمبروسور، فنى سمكرة".

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف المكتبية: "مراقب أمن، وزان، كاتب بونات".

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف الحرفية والمعاونة: "سائق سيارة رخصة درجة أولى يشترط خبرة 5 سنوات، سائق سيارة خدمات رخصة درجة ثانية، عامل شحن وكسارات، عامل تكسير وغربلة، عامل عادى".



شركة النصر للتعدين



طوابير المتقدمين



تكدس المتقدمين



شباب الخريجين



الراغبين فى العمل



الوظائف الشاغرة فى الفوسفات تبعث الأمل فى نفوس الشباب



طوابير الخريجين أمام شركة النصر للتعدين بأسوان