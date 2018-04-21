video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سائحون يشاركون فنادق الغردقة الاحتفال باليوم العالمى للأرض

السبت، 21 أبريل 2018 01:55 م
صور.. سائحون يشاركون فنادق الغردقة الاحتفال باليوم العالمى للأرض مشاركة السياح بيوم الارض


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

نظمت أحد فنادق مدينة الغردقة، اليوم السبت، احتفالاً باليوم العالمى للأرض، بمشاركة عدد كبير من نزلاء الفندق الأجانب، والمصريين والعاملين بالفندق.

 

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات مختلفة، بدأت بدورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والتى الهدف منها توعية السياح وكيفية التعامل مع حالات الغرق والانقاذ.

 

كما تضمنت الاحتفالية مشاركة السياح عملية زراعة الأشجار وزراعة وتنجيل شاطئ البحر، كذلك بعض الفقرات الفنية المختلفة.

 

من حانبه قال أحد مديرى الفنادق السياحية بالغردقة إنه تم تنظيم الاحتفال باليوم العالمى للأرض، بمشاركة عدد كبير من السياح، مؤكدًا على أنه تم تنظيم عدة فقرات مختلفة نالت إعحابهم جميعا.

 

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحرالأحمر، على أن وزارة البيئة وجهت دعوة لكبار كتاب البيئة لحضور ندوات مختلفة عن البيئة بمحمية وادى الحمال بمرسى علم، بدأ من الغد حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الأرض .

 

 

السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض (1)
السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض 

 

السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض (2)
السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض 

 

السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض (3)
السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البيئة" تحتفل باليوم العالمى للأراضى الرطبة

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اليوم العالمى للارض

فنادق الغردقة




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة