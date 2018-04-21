صور.. سائحون يشاركون فنادق الغردقة الاحتفال باليوم العالمى للأرض







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت أحد فنادق مدينة الغردقة، اليوم السبت، احتفالاً باليوم العالمى للأرض، بمشاركة عدد كبير من نزلاء الفندق الأجانب، والمصريين والعاملين بالفندق.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات مختلفة، بدأت بدورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والتى الهدف منها توعية السياح وكيفية التعامل مع حالات الغرق والانقاذ.

كما تضمنت الاحتفالية مشاركة السياح عملية زراعة الأشجار وزراعة وتنجيل شاطئ البحر، كذلك بعض الفقرات الفنية المختلفة.

من حانبه قال أحد مديرى الفنادق السياحية بالغردقة إنه تم تنظيم الاحتفال باليوم العالمى للأرض، بمشاركة عدد كبير من السياح، مؤكدًا على أنه تم تنظيم عدة فقرات مختلفة نالت إعحابهم جميعا.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحرالأحمر، على أن وزارة البيئة وجهت دعوة لكبار كتاب البيئة لحضور ندوات مختلفة عن البيئة بمحمية وادى الحمال بمرسى علم، بدأ من الغد حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الأرض .



السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض



السياح يشاركون الاحتفال باليوم العالمى للأرض