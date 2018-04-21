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صور.. تعرف على مشروع إنشاء أول مركز أبحاث جامعة أسيوط × 6 معلومات

السبت، 21 أبريل 2018 03:41 م
صور.. تعرف على مشروع إنشاء أول مركز أبحاث جامعة أسيوط × 6 معلومات وضع حجر الأساس لأكبر مركز أبحاث جامعة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، حجر الأساس لأكبر مركز أبحاث جامعة أسيوط، على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب.

 

"اليوم السابع" يستعرض معلومات عن مشروع إنشاء أول مركز بحثى بجامعة أسيوط

1- يتم تنفيذ مشروع إنشاء أكبر مركز أبحاث على مستوى الجامعات المصرية على مساحة 4 آلاف متر مربع وعلى ارتفاع قدرة 6 طوابق.

2- يتم بناء مركز الأبحاث على عدة مراحل جزئية وفى موقع متميز وسط جامعة أسيوط ومحور تمركز الكليات العلمية.

3- يضم مركز الأبحاث كل المراكز البحثية الخاصة بالكليات العلمية بالجامعة "العلوم والطب و الطب البيطرى والكيمياء والهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية والخلايا الجزعية.

4- يتيح مركز أبحاث جامعة أسيوط التعاون بين جميع التخصصات ودعم المشروعات البحثية بالفكر المتبادل.

5- يساهم مركز أبحاث جامعة أسيوط فى توفير مناخ بحثى ملائم للعمل والابتكار لشباب الباحثين وتعزيز فكرة العمل الجماعى بين أعضاء الفريق البحثى والتصدى لظاهرة العقول المهاجرة.

6- يساهم مركز أبحاث جامعة أسيوط فى تطوير عملية البحث العلمى وتسخيره لخدمة مشاكل الوطن.

 

 

إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط (1)
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط 
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط (2)
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط 
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط (9)
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط 
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط (10)
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط 
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط (11)
إنشاء أول مركز أبحاث بجامعة أسيوط 

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