صور.. "بيطرى الأقصر" ينظم ندوات حول الحمى القلاعية والوادى المتصدع للحيوانات







الأقصر – أحمد مرعى

أقامت إدارة الإرشاد البيطرى عدد من الندوات الإرشادية حول مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وسبل حماية الحيوانات من هذه الأمراض والتربية السليمة لها، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون ما بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه قالت دنيا زاد همام مدير إدارة الإرشاد البيطرى بمحافظة الأقصر،أنه تم تنظيم العديد من الندوات الإرشادية بهدف توعية مربيين العجول والأبقار والأغنام والدواجن بالأمراض التى من الممكن ان تصيب الحيوانات فى المواسم المختلفة وسبل الوقاية منها مع التعريف بأعراض هذه الأمراض وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

وأضافت مدير إدارة الإرشاد البيطرى بمحافظة الأقصر في بيان صحفى،أن المديرية تستهدف فئات مختلفة من المربيين سواء من صغار المربيين أو من فئة المرأة المعيلة أو أصحاب المزارع الكبرى لذلك يتم تنفيذ الندوات بأماكن مختلفة تشتمل كافة مدن ومراكز المحافظة من خلال التنسيق مع الجمعيات الزراعية والتنموية وكذلك تنظم المديرية ندوات توعوية للطلاب فى المدارس فى المناطق الريفية.



الطب البيطري بالأقصر ينظم ندوات حول الحمي القلاعية والوادي المتصدع للحيوانات



الطب البيطري بالأقصر ينظم ندوات حول الحمي القلاعية والوادي المتصدع للحيوانات