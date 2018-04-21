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صور استهداف الطيران السورى لمواقع تنظيم داعش جنوب دمشق

السبت، 21 أبريل 2018 11:49 ص
صور استهداف الطيران السورى لمواقع تنظيم داعش جنوب دمشق طيران الجيش السورى


كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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شن طيران الجيش السورى صباح اليوم السبت، غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابى جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية ومستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد فى الحجر الأسود جنوب دمشق وكبدتها خسائر كبيرة، مضيفة "أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابى فيها".

وأشارت (الوكالة)، إلى "أن وحدات الجيش السورى وجهت - أمس - ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية فى الحجر الأسود أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد".

طيران الجيش السورى
طيران الجيش السورى

 

جانب من تحليق طيران الجيش السورى
جانب من تحليق طيران الجيش السورى

 

طائرات الجيش السورى
طائرات الجيش السورى

 

استهداف مواقع داعش فى دمشق
استهداف مواقع داعش فى دمشق

 

جانب من استهداف مواقع داعش
جانب من استهداف مواقع داعش

 


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