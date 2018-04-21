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صور.. إزالة حالتين تعد على النيل بمركز ساقلته بمساحة 1200 متر بسوهاج

السبت، 21 أبريل 2018 11:27 ص
صور.. إزالة حالتين تعد على النيل بمركز ساقلته بمساحة 1200 متر بسوهاج ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج، إنه تم إزالة حالتين تعدي على أراضي حماية النيل علي مساحة 1200 متر في حملة مكبرة بناحية مركز ساقلتة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة والأجهزة الأمنية،فى إطار خطة المحافظة لمنع التعديات على النيل.

وأضاف المحافظ،فى بيان له،أن الأجهزة المعنية تقوم بحملات مستمرة لإزالة أى تعدى على النيل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمحافظين وللتصدى لتلك التعديات،مشددا على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات وتنفيذ خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحماية أراضي الدولة.

ومن جانبه قال عبد المسيح عياد مدير عام حماية النيل بسوهاج ، أنه تم القيام بحملة إزالات مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي علي مساحة 1200 متر بالاشتراك مع مسئولي الازالات ومديرية الأمن والمسطحات المائية ، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.

ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج (1)
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج 
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج (2)
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج (3)
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج 
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج (4)
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج 
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج (5)
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج (6)
ازالة حالات التعدى على النيل بسوهاج 

 

 

 

 

 

 

 

 


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