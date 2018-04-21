سفير الفلبين بالكويت: نتدخل لإنقاذ عمالتنا دون تجاوز القانون الكويتى







أ ش أ

قال السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، إنه يثمن جهود وزارة الخارجية الكويتية، لمساعدة أبناء الجالية فى الكويت، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن فرقة الطوارئ بالسفارة، قد تضطر للتدخل لإنقاذ حالة طارئة، دون أى تجاوز للقانون الكويتى.

وأوضح أوفيلا - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - عقب استدعائه من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وتسليمه مذكرتى احتجاج، بشأن قيام بعض العاملين بالسفارة بالإخلال بالأعراف الدبلوماسية، وتصريحات مسيئة لمسئولين فلبينيين تجاه الكويت - أنه فسر للجانب الكويتى الموقف، مشيدا بالعلاقات الكويتية – الفلبينية، التى وصفها بالتاريخية.

وأقر السفير الفلبينى لدى الكويت، بصحة مقطع الفيديو الذى انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى لفريق (تدخل سريع) فلبينى، يكشف تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين الكويتيين فى سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، مشيرا إلى أن الفريق يتكون من 7 أشخاص، وأنه يتدخل فى الحالات الطارئة التى لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتى الداخلية والخارجية الكويتيتين، وأنه يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، حيث أنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها فى جميع مناطق الكويت، حسب قوله.

وأوضح أن السفارة، بعد تدخلها لتهريب الخادمات، تطالب كفلاءهن بمستحقاتهن ، إذا كانت لهن رواتب متبقية، بالإضافة إلى تحميل الكفيل إجراءات السفر من إحضار الجواز ودفع قيمة التذكرة، مضيفاً أن اتفاقية العمالة بين البلدين لم تنته حتى الآن، ولفت أوفيلا إلى أن الجانبين قد اتفقا على ضرورة المضى قدما فى الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس الفلبينى رودريجو دو تيرتى إلى الكويت، حيث سيتم تحديد موعدها النهائى فى وقت لاحق، وفى سياق آخر، قال السفير الفلبينى لدى الكويت، إن وزارة الخارجية الفلبينية تعتزم افتتاح ملجأ جديد تابع للسفارة لمساعدة الجالية الفلبينية فى الكويت.