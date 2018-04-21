زراعة دمياط: حصاد 8 آلاف فدان من محصول القمح وزراعة 385 فدان أرز

زراعة دمياط: حصاد 8 آلاف فدان من محصول القمح وزراعة 385 فدان أرزالسبت، 21 أبريل 2018 09:54 ص
المهندس ماهر سويلم وكيل زراعة دمياط
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أكد المهندس ماهر سويلم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، أنه تم البدء فى حصاد محصول القمح لهذا الموسم، حيث تم حصاد 8 آلاف فدانا، من إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 26 ألفا و237 فدانا، وأن إجمالى ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 26 ألف طن و237 كيلو قمح.
وأوضح سويلم لـ "اليوم السابع"، أنه تم البدء فى حصاد محصول الفول البلدى حيث تم حصاد 3150 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بإجمالى 3150 فدانا.
أما فيما يخص محصول الكتان فقد تم حصاد 1360 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة 1360 فدانا، كما تم حصاد 3275 فدانا من محصول البنجر من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 5387 فدانا.
وأعلن سويلم عن زراعة 385 فدان بمحصول الأرز و زراعة 564 فدان بمحصول القطن وزراعة 6 أفدنة بمحصول الشعير.
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