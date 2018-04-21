زراعة الشرقية تشن حملة لإزالة شتلات الأرز بالمناطق المحظورة







الشرقية - إيمان مهنى

شنت لجنة من مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، حملة لإزاله شتلات الأرز فى المناطق المحظورة.

أوضح وكيل الوزارة، فى بيان، انه تمت اليوم، إزالة 2 مشتل واحد بمساحه 10 قيراط والثانى بمساحه 1 قيراط بناحيه قمرونه مركز منيا القمح.

كان قرار أصدر وزير الموارد المائية والرى رقم 28 لسنة 2018 والذى نص على تحديد المساحة المصرح زراعتها بمحصول الأرز بالشرقية هذا العام والتى بلغت 127 ألف و 850 فدان بنطاق دائرة المحافظة بنسبة تنخفض عن العام السابق بمقدار 48 ألف فدان و تم تحديدها طبقاً للحصة المائية المتاحة والمقررة للمحافظة بما لا يؤثر على مياه الشرب أو يتسبب فى مشاكل بنهايات الترع، ووفقا للقرار تم حظر فيها زراعة الأرز هذا العام فى مراكز "الزقازيق – القنايات - منيا القمح - مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية - ديرب نجم - القرين- الصالحية – القصاصين شرق".