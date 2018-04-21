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رويترز: جماعة إرهابية تهاجم خط أنابيب لشركة الواحة الليبية للنفط

السبت، 21 أبريل 2018 10:33 م
رويترز: جماعة إرهابية تهاجم خط أنابيب لشركة الواحة الليبية للنفط إطلاق نار - أرشيفية


(رويترز)
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قال مصدر بشركة الواحة الليبية للنفط إن "جماعة إرهابية" هاجمت خطا لأنابيب النفط مملوك للشركة اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن حريقا اندلع لكن من السابق لأوانه القول إن الإنتاج تأثر. وكان الخط تعرض لهجوم فى ديسمبر.

 


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