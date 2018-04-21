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رسميا..القنصلية العامة التونسية تستأنف عملها فى العاصمة الليبية طرابلس

السبت، 21 أبريل 2018 12:05 م
رسميا..القنصلية العامة التونسية تستأنف عملها فى العاصمة الليبية طرابلس الخارجية الليبية


كتب أحمد جمعة
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باشرت القنصلية العامة التونسية بشكل رسمى استئناف عملها بالعاصمة طرابلس بوصول ومباشرة مهام القنصل العام التونسى المعتمد فى العاصمة طرابلس بليبيا توفيق القاسمى، يرافقه 8 موظفين دبلوماسيين تونسيين يمثلون طاقم عمل القنصلية العامة التونسية فى ليبيا.
 
وقالت وزارة الخارجية اللييية، إن استئناف عمل القنصلية العامة التونسية نتيجة المباحثات التى حصلت بين البلدين الشقيقين بجهود وبمتابعة مباشرة وحرص وتواصل مستمر بين الوزيرين محمد سيالة وزير الخارجية الليبى والوزير خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسى.
 
وفتحت القنصلية العامة التونسية بالعاصمة طرابلس أبوابها لتقديم خدماتها للجالية التونسية فى ليبيا وكذلك للمواطنين الليبيين.
 
وتتميز العلاقات الليبية التونسية بالاستراتيجية والتاريخية والأخوية المستمدة من كونهم بلدين وشعبين شقيقين وجارين تجمعهم الأواصر والروابط التاريخية والأخوية والمحبة.
 
وتجرى هذه الأيام التحضيرات والاستعدادات المكثفة للتحضير لاجتماعات اللجنة التنفيذية الليبية التونسية المشتركة العليا المزمع عقدها فى شهر يونيو المقبل وتسبقها الاجتماعات التمهيدية للجنة الوزارية خلال شهر مايو المقبل.
 
 
 

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