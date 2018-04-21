video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقى بدمشق باتجاه جرابلس وإدلب

السبت، 21 أبريل 2018 03:55 م
خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقى بدمشق باتجاه جرابلس وإدلب عمليات الإجلاء من دمشق - أرشيفية


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

كشف مصدر أمنى سورى، عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقى، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالى، وإدلب، شمالى البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقى وتجمعها بالناصرية تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب"، فيما قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إن "عددا من الحافلات التى تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".

وأضافت القناة الرسمية، أن "الجيش السورى يستهدف مراكز وإمدادات المسلحين فى الحجر الأسود جنوبى دمشق"، وفى وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمنى عن توصل الجيش السورى والمجموعات المسلحة إلى اتفاق برعاية روسية يقضى بخروج المسلحين من ثلاث بلدات بمنطقة القلمون الشرقى يبدأ تنفيذه صباح اليوم"، وتم التوصل للاتفاق فى وقت متأخر من ليل أمس برعاية روسية بوقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل وتسجيل الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسى ويسمح لهم باصطحاب أمتعتهم الشخصية التى يمكن حملها فى الحافلة مع السلاح الفردى والجعبة وذلك بحسب المصدر الأمنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تنفيذ اتفاق إخراج المسلحين من منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق

مسلحو المعارضة السورية يبدأون الخروج من منطقة القلمون قرب دمشق

نشطاء سوريون: الشرطة العسكرية الروسية تدخل القلمون بعد إجلاء المسلحين

ناشطون سوريون: وصول عناصر تابعة لحزب الله إلى القلمون الغربى بريف دمشق

اخبار عربية

الجيش السورى

جماعات مسلحة سورية

القلمون الشرقى

دمشق

اخبار العرب

اخبار سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة