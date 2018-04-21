خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقى بدمشق باتجاه جرابلس وإدلب







وكالات الأنباء

كشف مصدر أمنى سورى، عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقى، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالى، وإدلب، شمالى البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقى وتجمعها بالناصرية تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب"، فيما قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إن "عددا من الحافلات التى تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".

وأضافت القناة الرسمية، أن "الجيش السورى يستهدف مراكز وإمدادات المسلحين فى الحجر الأسود جنوبى دمشق"، وفى وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمنى عن توصل الجيش السورى والمجموعات المسلحة إلى اتفاق برعاية روسية يقضى بخروج المسلحين من ثلاث بلدات بمنطقة القلمون الشرقى يبدأ تنفيذه صباح اليوم"، وتم التوصل للاتفاق فى وقت متأخر من ليل أمس برعاية روسية بوقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل وتسجيل الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسى ويسمح لهم باصطحاب أمتعتهم الشخصية التى يمكن حملها فى الحافلة مع السلاح الفردى والجعبة وذلك بحسب المصدر الأمنى.