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السبت، 21 أبريل 2018 04:48 م
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خروج 25 مسلحا بالجيش السورى الحر من القلمون الشرقى بريف دمشق

السبت، 21 أبريل 2018 04:34 م
خروج 25 مسلحا بالجيش السورى الحر من القلمون الشرقى بريف دمشق عمليات الإجلاء من دمشق - أرشيفية


أ ش أ
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ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، أن مجموعة من عناصر تنظيم "أسود الشرقية" التابع "للجيش السورى الحر" المعارض، خرجت من منطقة (القلمون الشرقى) فى ريف دمشق متجهة إلى مخيم (الركبان) بالحدود الأردنية.

وأشارت القناة، إلى أن 25 مسلحا من (أسود الشرقية) انطلقوا من المنطقة على متن سياراتهم الخاصة متجهين إلى مخيم الركبان الواقع عند الحدود مع الأردن، على مقربة من قاعدة (التنف) التابعة للتحالف الدولى بقيادة واشنطن، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السورى والفصائل المسلحة فى القلمون، وأفاد ناشطون سوريون - فى وقت سابق اليوم - بأن تنظيم (جيش الإسلام) التابع للمعارضة المسلحة سلم إلى القوات الحكومية السورية 75 دبابة، بالإضافة إلى مدرعات ومضادات للطائرات وقاذفات وصواريخ "أرض-أرض" وذخائر متنوعة، قبل انسحاب مسلحيه من منطقة القلمون.

 


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