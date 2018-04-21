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تونس تعيد فتح قنصليتها فى العاصمة الليبية طرابلس

السبت، 21 أبريل 2018 01:47 م
تونس تعيد فتح قنصليتها فى العاصمة الليبية طرابلس الباجى قائد السبسى رئيس تونس


رويترز
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قالت وزارة الخارجية الليبية، اليوم السبت، إن تونس أعادت فتح قنصليتها فى طرابلس لتكون بذلك أحدث بعثة دبلوماسية تعود إلى العاصمة.

وأغلقت معظم السفارات فى طرابلس أبوابها عام 2014 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل المتناحرة لكن بعضها عاد للعمل عند تولى حكومة مدعومة من الأمم المتحدة السلطة فى عام 2016.

وقالت الخارجية الليبية إن القنصلية التونسية استأنفت العمل بعد محادثات بين البلدين. وأحجمت وزارة الخارجية التونسية عن التعليق لكن مصدرا دبلوماسيا أكد صحة هذا النبأ.

وأوقفت تونس عمل بعثتها عام 2015 بعد خطف عشرة من العاملين بها، وعلى مدى الأسابيع الماضية أرسلت سفارات غربية دبلوماسييها للإقامة فى طرابلس لفترات أطول مع تحسن الوضع الأمنى لكن قليلا منهم يقيم بصفة دائمة.

ومن بين السفارات القليلة التى تعمل فى طرابلس سفارتا إيطاليا وتركيا فضلا عن بعثة الأمم المتحدة، وتدير طرابلس من الناحية الرسمية حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة لكن المدينة فى الواقع تحت سيطرة مجموعة من الفصائل المسلحة.

وانتهت اشتباكات الشوارع بين الفصائل المتنافسة إلا أن سقوط عدة صواريخ على مطار طرابلس الأسبوع الماضى أعاد إلى الأذهان مخاطر الوضع الأمنى المضطرب.

وتسعى الأمم المتحدة للوساطة لتشكيل حكومة وطنية وإنهاء الشقاق بين الحكومة فى طرابلس وحكومة منافسة لها فى شرق البلاد فى إطار صراع فى البلد المنتج للنفط منذ الإطاحة بمعمر القذافى عام 2011.


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