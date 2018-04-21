تموين الأقصر تعلن توريد 1265 طن قمح لبنكر إسنا وصومعة أرمنت







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه فى اطار موسم حصاد القمح تم حتى اليوم السبت، توريد 1265.993 طن قمح ، بنسبة 4.07% من السعة التخزينية للمحافظة ببنكر إسنا وصومعة أرمنت.

وأشار وكيل تموين الأقصر في بيان إلى أن أسعار توريد القمح المحلي 600 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و585 جنيهاً للاردب درجة نظافة 23 قيراط، و570 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك علماً بأن الاردب زنة 150 كيلو جرام.

جدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.