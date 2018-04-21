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"تعليم أسوان" تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

السبت، 21 أبريل 2018 11:13 ص
"تعليم أسوان" تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى مختار شاهين وكيل تعليم أسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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قال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بدأت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى، والذى يستمر حتى الخميس الموافق 10 مايو 2018.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى، أنه يؤدى تلاميذ الصف الأول الابتدائى البالغ عددهم 31505 تلميذ وتلميذة، والصف الثانى الابتدائى البالغ عددهم 28954 تلميذ وتلميذة، والصف الثالث الإبتدائى البالغ عددهم 28345 تلميذ وتلميذة، امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، على أن تنتهى امتحاناتهم الاثنين الموافق 23 أبريل الجارى.

وأشار إلى أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى البالغ عددهم 3400 طالب وطالبة، اليوم امتحانهم فى مادة اللغة العربية بورقتيها الأولى والثانية، كذلك يؤدى طلاب الصفين الأولى والثانى الثانوى الفنى نظام الثلاث سنوات، والصفوف من الأول والرابع الثانوى الفنى نظام الخمس سنوات، امتحاناتهم اليوم والتى تستمر حتى الثانى من مايو.

وأوضح "شاهين"، أن الامتحانات تستمر حتى الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجارى، وتتعطل يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، على أن تستأنف الخميس 26 أبريل، وتستمر حتى الخميس الموافق 10 مايو المقبل،وهو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة المحلية بأسوان.

 

 


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