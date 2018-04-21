تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بمركز أبنوب

تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بمركز أبنوبالسبت، 21 أبريل 2018 08:18 م
جانب من تشييع الجنازة
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شيع مساء اليوم، السبت، الآلاف من أهالى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط جثمان الشهيد مجند "فاروق جعفر احمد ثابت "الذى استشهد أثناء تأدية الواجب بسيناء من مسجد البحر بوسط مدينة أبنوب حيث حمل الأهالى جثمان الشهيد على أكتافهم مرددين هتافات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وحسبى الله ونعم الوكيل.
وكان جثمان الشهيد قد وصل مركز أبنوب "ملفوفا" بعلم مصر وسط تواجد قيادات عسكرية وأمنية، وبمشاركة الآلاف من الأهالى وعدد من زملائه من ضباط، وجنود من المنطقة الجنوبية العسكرية.
يذكر أن الشهيد من أبناء مركز أبنوب من عائلة "نصار" بمدينة أبنوب وله أخ وأخت أصغر منه وكان الشهيد قد انهى دراسته وحصل على دبلوم الثانوى الصناعى.
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