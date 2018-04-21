تخصيص 2150 قطعه لجمعية البناء والإسكان بالبحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت جمعية أهالي الغردقه للبناء والإسكان ،مؤتمرها الأول لتخصيص2150 قطعة أرض، بحضور خمسة آلاف عضو للجمعية.

وأكد أدهم البنداري، رئيس مجلس إدارة جمعية البناء والإسكان، علي موافقة محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ،علي تخصيص 1250 قطعة أرض كمرحلة أولي للجمعية بمساحة 150 متر لكل عضو، والبالغ عددهم 4500 عضو، ليكون البناء علي مساحة 90 متر وباقي المساحة حديقة المنزل كمتنفس لها .

وأشار البنداري، أنه تم إنهاء كافة التراخيص ،حيث يكون البناء ارضي دورين مشيرا أن التكلفة الإجمالية 164 ألف جنيها،مضيفا الاتحاد رفض تخصيص أراضي للاعضاء للبناء الذاتي وأن الجمعية ستتولي عمليات البناء .

وتابع رئيس مجلس ادارة الجمعيه، أن المرحلة التانية تضم 4128 عضو جاري تخصيص أراض لهم وانهاء الإجراءات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة .