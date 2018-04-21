تحرير 221 مخالفة تموينية وضبط 67 طن دقيق بالأسواق خلال 15 يوما بقنا







قنا – هند المغربى

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة ، أنه تم تحرير 221 محضر مخالفة تموينية ، وضبط 67 طن دقيق خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين فى النصف الأول من شهر ابريل الجارى .

وأوضح الهجان فى بيان له،أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق ، شملت 113 مخالفة عدم إعلان اسعار و24 مخالفة سلع مجهولة المصدر وعدم صلاحية السلع المعروضة ، وتشغيل بدون ترخيص و11 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة و14 مخالفة تجار تموينيين ، بالإضافة الى 5 مخالفات أخرى متنوعة .

وفى مجال المخابز والمطاحن ، ذكر الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 29 مخالفة نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات ، وبيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص و10 مخالفات توقف عن العمل و10 مخالفات تهريب وتجميع ، بالإضافة الى 5 مخالفات أخرى متنوعة .

وأضاف محافظ قنا ، أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 66 طن و900 كيلو دقيق و3 الآف و739 أسطوانة بوتاجاز و4 طن مكرونة وطن أرز ونصف طن عدس أصفر و496 زجاجة زيت و180 كيلو سمن و180 كيلو سكر قبل بيعهم فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 335 كيلو أسماك مملحة و21 كيلو لحوم بلدية و15 كيلو فراخ مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى،كما نجحت الحملة فى كشف العديد من حالات الضرب الوهمى للبطاقات التموينية على ماكينات الصرف بإجمالى 1 طن و750 كيلو من الدقيق المدعم .

وأكد الهجان على أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مدن وقرى المحافظة ، لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها .