تحرير 1224 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1224 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 340 مخالفة مرورية متنوعة “نموذج 125" و50 مخالفة إزالة ملصقات و72 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 11 سيارة و126 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو30 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 36 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 51 رخصة لمخالفة البيئة و 79 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 42 رخصة لمخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و43 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 124 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 48 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 52مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و44 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.