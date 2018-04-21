اليوم..فصل التيار الكهربائى عن قرى مدينة طهطا لأعمال الصيانة بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه سيتم ، فصل التيار الكهربائى عن بعض المغذيات فى هندسة كهرباء طهطا، اليوم السبت والثلاثاء والخميس المقبلين ، لأعمال الصيانة وتغيير المحولات للقضاء على أعطال الكهرباء فى فصل الصيف نتيجة زيادة الأحمال.

وأوضح المهندس مدحت عيد رئيس قطاع توزيع كهرباء سوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى ومدينة طهطا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء ايام السبت والثلاثاء والخميس وتم التنبية على سكان هذه المناطق من خلال الإذاعة المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى بصفة دائمة.

وأشار المهندس اشرف عباس مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء سوهاج ، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات طهطا جهد 66 على 11 للعمل على تغير الخطوط الهوائية من محولات طما الى محطة محولات طهطا التابعة لقطاع الشبكات مع توفير التغذية البديلة من محطة محولات طهطا جهد 33على 11 للمناطق الهامة لمدينة طهطا مثل محكمة طهطا والمستشفى العام والمؤسسات الشرطية والحيوية ومحطة مياه طهطا.