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السبت، 21 أبريل 2018 08:57 ص
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المرصد السورى: مقتل 6 أشخاص فى قصف على مواقع المعارضة جنوب دمشق

السبت، 21 أبريل 2018 08:36 ص
المرصد السورى: مقتل 6 أشخاص فى قصف على مواقع المعارضة جنوب دمشق جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


لندن أ ش أ
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 6 أشخاص فى قصف شنته قوات الجيش السورى، على مواقع المعارضة جنوب العاصمة دمشق .

وقال المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - "قتل نحو 6 أشخاص فى قصف شنته القوات السورية على مناطق خاضعة لسيطرة داعش جنوب العاصمة" ، مضيفا أن القوات السورية تمكنت من السيطرة على مواقع فى المخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد اشتباكات مع مسلحى التنظيم .

وفى حمص .. أفاد المرصد باندلاع اشتباكات بين قوات السورى والمعارضة فى ريف المحافظة وسط قصف جوى للمنطقة .. مضيفا أن المعارضة لاتزال تجرى مفاوضات مع روسيا لوقف إطلاق النار هناك .

وفى إدلب ، أشار المرصد إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة فى ريف جسر الشغور .. مضيفا أن الجيش التركى أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة خفض التصعيد فى إدلب لتعزيز مركز مراقبته فى ريف إدلب الجنوبى عند نقطة التماس مع القوات السورية .

وفى جنوب درعا .. أفاد ناشطون سوريون بتواصل الاشتباكات بين مسلحى المعارضة وتنظيم داعش فى ريف درعا الجنوبى ، مضيفين أن المعارضة ألقت القبض على مجموعة من مسلحى التنظيم بعد وصولهم إلى ريف درعا .

وفى دير الزور ، شنت طائرات التحالف نحو 30 غارة على مواقع لمسلحى داعش خلال الأسبوع الماضى .. وأشار ناشطون إلى أن اشتباكات عنيفة دارات بين مسلحى التنظيم والقوات السورية فى ريف دير الزور الشرقى إثر هجوم للتنظيم للسيطرة على المنطقة .. كما اندلعت اشتباكات بين مجموعتين من التنظيم نفسه فى بلدتى السعفة وسوسة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات .

 


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