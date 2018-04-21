video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الليلة.. جامعة المنوفية تشارك فى ختام مسابقة إبداع بحضور وزير التعليم العالى

السبت، 21 أبريل 2018 11:28 ص
الليلة.. جامعة المنوفية تشارك فى ختام مسابقة إبداع بحضور وزير التعليم العالى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

تشارك جامعة المنوفية بفريق يضم 17 طالب وطالبة،تحت رعاية وبحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،فى العروض المباشرة التى تسبق توزيع الجوائز وإعلان الفائزين فى حفل ختام مسابقة إبداع فى نسختها السادسة التى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويأتى ذلك خلال إحتفالية كبيرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة الساعة السابعة مساء اليوم ، وسوف يذاع الحفل مباشرة على القناة الثانية والفضائية المصرية.

وتعتبر مسابقة إبداع أكبر مسابقة فنية في الوطن العربي ، فى نسختها السادسة الذى تنظمه وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشاركت فيها جامعة المنوفية بفريق يضم 17 طالب وطالبة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى: الدولة تدعم كل جهد علمى جاد

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

مسابقة ابداع

وزير الشباب والرياضة




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة