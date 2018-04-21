الليلة.. جامعة المنوفية تشارك فى ختام مسابقة إبداع بحضور وزير التعليم العالى







المنوفية – محمود شاكر

تشارك جامعة المنوفية بفريق يضم 17 طالب وطالبة،تحت رعاية وبحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،فى العروض المباشرة التى تسبق توزيع الجوائز وإعلان الفائزين فى حفل ختام مسابقة إبداع فى نسختها السادسة التى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويأتى ذلك خلال إحتفالية كبيرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة الساعة السابعة مساء اليوم ، وسوف يذاع الحفل مباشرة على القناة الثانية والفضائية المصرية.

وتعتبر مسابقة إبداع أكبر مسابقة فنية في الوطن العربي ، فى نسختها السادسة الذى تنظمه وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشاركت فيها جامعة المنوفية بفريق يضم 17 طالب وطالبة.