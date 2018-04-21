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القوات العراقية تعثر على وكر للمواد المتفجرة والعتاد جنوب بغداد

السبت، 21 أبريل 2018 01:11 م
القوات العراقية تعثر على وكر للمواد المتفجرة والعتاد جنوب بغداد القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، على وكر للمواد المتفجرة والعتاد، وألقت القبض على مسلحين فى مناطق متفرقة من بغداد وأطرافها.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة كيلو 5 جنوب بغداد، أسفر عن العثور على مخزن للعتاد والمواد المتفجرة احتوى على عبوتين ناسفتين و(16) قنبرة مختلفة الاحجام مع (25) خرطوشة قنبرة هاون، تم رفع المواد بدون حادث.

من ناحية أخرى، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب أخران بتفجير عبوتين ناسفتين، فى حين تمكنت القوات الأمنية العراقية من إبطال مفعول عبوة ثالثة جنوب كركوك، وقال مصدر أمنى عراقى - فى بيان - " إن عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى تمكنت من زرع 3 عبوات على طريق كركوك – تكريت، بالقرب من قرية مرباط، حيث انفجرت العبوه الاولى على شاحنة أدى الى انقلاب الشاحنة وجرح السائق، فى حين انفجرت العبوه الثانية على عجلة مواطن من قرية المرباط وادى إلى مصرع شخصين اثنين وجرح أخر، بينما تمكنت القوات الأمنية من إبطال مفعول العبوة الثالثة.


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