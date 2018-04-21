العراق: العثور على مخلفات حربية تركها تنظيم "داعش" فى الموصل

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أعلن مركز الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم السبت، العثور على مخلفات حربية تركها تنظيم داعش الإرهابى داخل مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول - فى تصريحات لراديو (سوا) اليوم - "عثرت قوة أمنية بقيادة عمليات نينوى على مخلفات حربية تركها "داعش" فى الموصل، بالإضافة إلى أنفاق كان يستخدمها عناصر التنظيم كمخابيء لهم فى المناطق الغربية للمدينة".

وأضاف أنه "تم العثور على 7 أحزمة ناسفة محلية الصنع فى الساحل الايسر من مدينة الموصل، كما أغلقت قوة من القيادة 4 مخابئ فى القرية العصرية على الشريط الحدودى"، وأشار إلى أن الجهد الهندسى يواصل أعماله فى مناطق سهل نينوى شرقى الموصل لرفع المخلفات الحربية للحفاظ على أرواح المدنيين العائدين إلى مناطقهم.