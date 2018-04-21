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العاهل الأردنى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى العلاقات الثنائية

السبت، 21 أبريل 2018 11:32 م
العاهل الأردنى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى العلاقات الثنائية العاهل الأردنى الملك عبد الله


(أ ش أ)
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استعرض العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية.

وبحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى اليوم السبت، فقد جرى التأكيد - خلال الاتصال - على أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن والولايات المتحدة تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك،إلى جانب تناول المساعى للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، ضمن مسار جنيف، وبما يحفظ وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا.

وأكد الطرفان على أهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، والتى تم التوصل إليها العام الماضى بعد الاتفاق الثلاثى بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

وتناول الاتصال أيضا جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، والتعاون الأردنى الأمريكى بهذا الخصوص.

 


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