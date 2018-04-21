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الرئاسة الفلسطينية: ذاهبون لمجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى

السبت، 21 أبريل 2018 03:04 ص
الرئاسة الفلسطينية: ذاهبون لمجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى نبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية


رام الله أ ش أ
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أكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولى مرة أخرى، لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الذى يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله أنه أمام استمرار الاحتلال فى اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطينى سواء من خلال استمرار عمليات قتل المتظاهرين فى قطاع غزة ، والتى أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف من المواطنين ، بالإضافة إلى سياسة تهويد القدس والإعتقالات ومصادرة الأراضى واعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية وعمليات حرق الأماكن الدينية وخط الشعارات العنصرية فان التحرك السياسى الفلسطينى فى المرحلة القادمة سيتركز على طلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتابع " أمام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية وحقوق الانسان فإنه يجب على المجتمع الدولى التحرك لوقف العدوان ضد شعبنا ، حيث أن هذه التصرفات الإسرائيلية تشكل تهديداً ليس فقط للشعب الفلسطينى ، وإنما للقانون الدولى أيضاً الذى تخرقه إسرائيل يومياً".ش

 

 


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