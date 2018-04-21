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السبت، 21 أبريل 2018 01:44 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظة البيضاء

السبت، 21 أبريل 2018 01:40 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظة البيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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تمكن الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية فى جبهة (قانية) بمحافظة البيضاء، من تحرير جبال العر ومسعودة الاستراتيجى بالمحافظة.

وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - "إن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى قصف مواقع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى جبل مسعودة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات"، يذكر أن قوات الجيش اليمنى حررت، أمس الجمعة، موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم فى ‏شمالى مديرية القبيطة.

 

 


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