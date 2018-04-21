الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظة البيضاء

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تمكن الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية فى جبهة (قانية) بمحافظة البيضاء، من تحرير جبال العر ومسعودة الاستراتيجى بالمحافظة.

وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - "إن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى قصف مواقع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى جبل مسعودة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات"، يذكر أن قوات الجيش اليمنى حررت، أمس الجمعة، موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم فى ‏شمالى مديرية القبيطة.