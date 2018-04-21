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السبت، 21 أبريل 2018 10:27 ص
خالد صلاح
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الجيش السورى يستهدف مواقع للتنظيمات المسلحة فى الغوطة الغربية جنوب دمشق

السبت، 21 أبريل 2018 10:27 ص
الجيش السورى يستهدف مواقع للتنظيمات المسلحة فى الغوطة الغربية جنوب دمشق الجيش السورى - أرشيفية


أ ش أ
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استهدفت وحدات الجيش السورى، مواقع التنظيمات المسلحة المنتشرة فى الغوطة الغربية جنوب العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية ومستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد فى الحجر الأسود جنوب دمشق وكبدتها خسائر كبيرة، مضيفة "أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابى فيها".

وأشارت (الوكالة)، إلى "أن وحدات الجيش السورى وجهت - أمس - ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية فى الحجر الأسود أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالافراد والعتاد".


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