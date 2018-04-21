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السبت، 21 أبريل 2018 12:32 م
خالد صلاح
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"التلفزيون نبض الأمة" شعار احتفال الجامعة العربية بيوم الإعلام العربى

السبت، 21 أبريل 2018 12:00 م
"التلفزيون نبض الأمة" شعار احتفال الجامعة العربية بيوم الإعلام العربى الجامعة العربية


(أ ش أ )
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تحت شعار "التليفزيون نبض الأمة" تحتفل جامعة الدول العربية بيوم الإعلام العربى، الذى يوافق 21 أبريل من كل عام، وتم هذا العام اختيار هذا الشعار اعترافا من المجتمع العربى بالدور الكبير الذي يقوم به التليفزيون فى نشر وتكريس ثقافة إعلامية تنويرية وإنتاجية تسهم في رقي وتقدم الفرد والمجتمع العربيين.

ويمثل (يوم الإعلام العربى) نافذة لصناع السياسة الإعلامية في المنطقة العربية لصياغة سياسات تنظم عمل وسائل الإعلام، ووسيلة لإقامة الروابط الإقليمية والتعاون المشترك بين مختلف وسائل الإعلام العربية، وآلية جديدة لتشجيع التواصل المشترك على مستوى أجهزة الإعلام العربية والإعلاميين العرب لخلق وتطوير أشكال جديدة للترابط الإعلامي العربي بهدف معالجة أهم القضايا المتصلة بواقع الإعلام العربي، وتدارس المتغيرات الحادثة للارتقاء بمستوى الأداء والمهنية ومواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد.

وقد تبنى مجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة العادية السادسة والأربعين التى عقدت فى عام ٢٠١٥ الإعلان عن تحديد يوم للإعلام العربى يتم الاحتفال به في جميع الدول العربية، تحت مظلة شعار محدد يتم اختياره فى كل عام بحيث يتم تنظيم فعاليات هذا اليوم حول مضمون الشعار.

وجاء التفكير في تخصيص "يوم للإعلام العربي" ليتم الاحتفال به في كل عام على المستوى العربي اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية، وتنفيذا لميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتأسيسا على المبادىء التي انطلقت منها الاستراتيجية العربية للإعلام، واستنادا على القرارات والوثائق الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشأن تحديث العمل العربي المشترك، وتنفيذا لتوجهات مجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على تطوير وتنمية الإعلام العربي وتعزيز دوره بما يتماشى وتطور المجتمعات العربية وما يخدم قضايا الوطن العربى.

 


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