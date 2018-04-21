الاستخبارات العراقية تعتقل 9 إرهابيين فى مناطق متفرقة من البلاد

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أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، اليوم السبت، عن إلقاء اعتقال 9 إرهابيين فى مناطق متفرقة من البلاد.

وقال رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت - "إن قوة من الاستخبارات العسكرية فى فوج استطلاع الفرقة العاشرة ألقت القبض على 4 إرهابيين بكمين محكم، فيما ألقت قوة من الاستخبارات فى الفرقة 20 القبض على 3 إرهابيين"، وأضاف أن قوة الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب.